Врачи говорили пить чай: украинец рассказал жуткую историю о смерти отца от коронавируса

В сети появилась жуткая история о больном коронавирусом мужчине, который скончался в машине скорой помощи из-за отказа врачей его осмотреть и провести тест на коронавирус, когда только появились первые симптомы.

Об этом в Facebook написал зять погибшего Дмитрий Соболь.

Он рассказал, что его тесть скончался от коронавируса, а теща все еще в больнице

По словам мужчины, он в точности следовал рекомендациям МОЗ, которые гласят:

- не занимайтесь самолечением, звоните семейному врачу;

- пациент погиб так как обратился очень поздно, не молчите о симптомах;

По словам Дмитрия, его тесть и теща живут в Ивано-Франковской области, у них был контакт с семьей из села Вовчковцы, члены которой вернулись накануне из Италии и "сидят дома" с высокой температурой.

О первых симптомах коронавируса они сообщили 20 марта, упомянув, что у обоих несколько дней держится температура, но у тещи 38 градусов и сильный кашель.

Они обратились к семейному врачу, но та смогла проконсультировать пару только по телефону, так как сама болеет и находится дома. Она порекомендовала пить больше жидкости и заверила, что в госпитализации нужды нет.

В скорой паре отказали в госпитализации, порекомендовав обратиться к семейному врачу.

"Родители через знакомых обратились в инфекционную больницу, где врач, послушав их обоих сделала вывод: у матери сильные хрипы, прописала антибиотики, ложится в больницу не обязательно. Отец здоров", - пишет Дмитрий.

Теща и тесть отправились домой. Рентген им не делали, анализы не брали. Их семья обращалась по всем возможным "горячим линиям", но везде говорили: "Вы сделали все правильно, ваших родителей должны лично осмотреть и потенциально госпитализировать, общайтесь с семейным врачом".

На возражение, что семейный врач недоступен – последовал ответ: "Звоните семейному врачу. Мы работаем по четкой инструкции и такого у нас не прописано".

Но госпитализации все-таки удалось добиться через главврача Снятинской больницы. Тещу Дмитрия увезли в Коломыйскую районную инфекционную больницу.

А 24 марта выяснилось, что семья, с которой контактировали тесть и теща Дмитрия, госпитализирована с подозрением на коронавирус. А состояние тестя – ухудшилось, но семейный врач снова дала те же рекомендации, что и раньше, без госпитализации. Теще после долгих дискуссий с врачами сделали экспресс-тест на коронавирус, который дал негативный результат и обещали сделать ПЦР-тест.

"После отрицательного экспресс-теста врач мамы решил пожаловаться нам "что ваша мама просто симулирует свое состояние, так как ей, видимо, не хватает внимания", - написал Дмитрий.

27 марта Дмитрию позвонил тесть и сообщил, что он в больнице в Коломые в тяжелом состоянии и его забирают в Ивано-Франковск. А спустя час от врачей Дмитрию сообщили, что его тесть скончался в машине скорой помощи.

Также выяснилось, что теще обещанный ПЦР-тест не сделали, потому что "посчитали, что это не необходимо после экспресс-теста", - пишет Дмитрий. Но в сложившейся ситуации вышеуказанный тест был все-таки сделан и показал, что теща Дмитрия больна коронавирусом. Ее отправили в больницу в Ивано-Франковск.

Но история имела продолжение. В частности, выяснилось, что в Коломыйской районной инфекционной больнице есть аппарат искусственной вентиляции легких, но он до сих пор не распечатан, а персонал не обучен им пользоваться, - утверждает Дмитрий.

Также он рассказал, что семейный врач его тестя и тещи просто боится осматривать пациентов, потому что у нее нет защитного костюма. А после негативного экспресс-теста тещи, врачи общались с ней без защитных костюмов, так что теоретически она могла заразить и медиков, и соседей по палате.

Где находится тело умершего, семья смогла выяснить только сутки спустя. А посмертный тест сделали после того, как семья настояла, иначе, по словам Дмитрия, его смерть списали бы на пневмонию.

По итогу, шурин Дмитрия находится с семьей в больнице с 28 марта и результатов тестов на коронавирус все еще нет.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 22:00 в пятницу, 3 апреля, в Украине было зарегистрировано 1072 подтвержденных случаев коронавируса.