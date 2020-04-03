В Украине первая тысяча зараженных коронавирусом: статистика за 3 апреля

По состоянию на 22:00 в пятницу, 3 апреля, в Украине было зарегистрировано 1072 подтвержденных случаев коронавируса.

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Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

Также увеличилось число летальных случаев - до 27 умерших от коронавируса.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", 3 апреля Кабинет министров утвердил новые ограничения, введенных из-за угрозы коронавируса. Подробнее об этом читайте в материале: В Украине ужесточили карантин: список новых ограничений.