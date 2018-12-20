​19-летнего узника Кремля из Украины трогательно поздравили с днем рождения

20 декабря младшему украинскому моряку, захваченном РФ в Керченском проливе, Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет.

Фото с поздравлениями для Андрея опубликовала в Facebook его мать Евгения.

На снимках изображена семья Эйдеров с поздравительными плакатами, сделанными собственноручно. Под публикацией пользователи соцсети поздравили парня, желая скорейшего возвращения домой.

Андрей Эйдер - украинский военный, матрос ВМСУ, который сейчас находится в плену в России. Во время захвата в плен, Андрей получил ранения ног. Сейчас парень находится в российском СИЗО "Матросская тишина".

Адвокат Андрея, Александра Маркова, также поздравила парня в сети и отметила, что Андрей уже лучше себя чувствует. Врачи решили не доставать обломок с ноги парня, ведь он незначительный, "не надо лишний раз трогать ногу".

Во время встречи с адвокатом парень выразил обеспокоенность по поводу того, что его с "Матросской тишины" переведут в общий СИЗО "Лефортово" до его полного выздоровления.

Маркова отметила, что сделает все возможное, чтобы этого не допустить.

Как сообщал "Апостроф", родители пленных украинских моряков Андрея Эйдер, Василия Сороки и Андрея Артеменко оценили подлинность писем, те прислали журналистам.