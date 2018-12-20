​Нас не касается: в УПЦ (МП) отреагировали на решение Рады по переименованию

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Климент назвал принятый украинским парламентом закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата "популистским".

Об этом сообщает InfoResist.

"Сами депутаты до конца не понимают, как этот законопроект можно будет воплотить в жизнь, это исключительно популистский шаг, который реализовать будет практически невозможно", – заявил он.

Климент заявил, что этот закон не имеет отношения к УПЦ (МП), так как ее религиозный центр находится в Киеве и к России административно он не относится.

"О том, что административной принадлежности нашей церкви к Русской православной церкви не существует, записано в уставе (УПЦ, - ред.), который зарегистрирован украинским государством", - подчеркнул архиепископ.

В свою очередь, в РПЦ решение Рады назвали "грубым вмешательством светского государства в жизнь религиозных организаций и нарушением прав верующих".

Также в УПЦ (МП) просят президента Петра Порошенко ветировать принятый Радой закон.

"Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето», - говорится в заявлении юридического отдела УПЦ (МП).

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве прошел Объединительный собор Украинских православных церквей, на котором главой поместной украинской православной церкви избрали епископа Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания.

В УПЦ (МП) заявили, что провозглашенная в результате Объединительного собора Православная церковь Украины является "раскольничьей структурой".