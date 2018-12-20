Пациент психбольницы в Ровно устроил кровавый "спектакль": опубликовано видео

В городской больнице Ровно 26-летний пациент устроил дебош, избив врача, сломав нос санитарке, а затем выпрыгнув из окна четвертого этажа.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что пациента госпитализировали днем, он был "контактен, адекватен, в сознании".

"Поступил он после судорожного приступа впервые в жизни, поэтому был госпитализирован", - пояснила заведующая неврологическим отделением Черниговской городской больницы Наталья Сысоева. Но уже в 20:00 вечера больной словно взбесился – начал бить плафоны, порезал себе руки стеклом, наводил ужас на все отделение.

Тогда медики привязали мужчину к кровати. "Он грыз пальцы, руки, грыз жалюзи, скрутился калачиком и минут через 10 начал вырываться", - говорит врач-невролог Ровенской городской больницы Ирина Приходько. Когда это пациенту удалось, он набросился на медиков. Сначала избил присутствующих в палате женщин.

"Он меня ударил, очки, конечно искривились, вдавилась оправа в лицо, стекло выпало. Зубы кровоточили, но остались на месте", - говорит Приходько. Дальше побежал в другую палату и вылез на карниз по ту сторону окна.

Врачи бросились звонить во все экстренные службы. "Мы понимали, что если начнем что-то говорить – может действительно прыгнуть", - пояснила Приходько. Мужчина не прыгнул, но не удержался и упал с высоты четвертого этажа. Лишь чудом он не ударился головой о бетонную конструкцию, потому и выжил. Пациента срочно доставили в реанимацию, теперь у него впереди месяцы лечения и реабилитации.

"Тяжелая травма, скелетная травма, ушиб грудной клетки, переломы бедра, локтя, таза. Общается, объясняет, что болит, но не контролирует свои эмоции", - говорит врач-ординатор реанимации Андрей Захарук.

С пациентом врачи пока общаться не разрешают, потому что сначала мужчине необходима помощь психиатра. Сейчас пациент якобы не помнит, что с ним произошло. Зато медики и другие больные оправляются от пережитого, многим пришлось давать успокоительные.

"Неврологические больные, они и так имеют такие тревожные проблемы, а после этого стресса больные сказали, что не видели подобных ситуаций в самых кровавых фильмов ужасов", - признается заведующая неврологическим отделением.

Пострадавшая санитарка лечится дома. "Перелом носа со смещением, пациентке проведена репозиция – операция костей носа", - рассказала лор-врач Ровенской городской больницы Александр Тимощук.

После инцидента медики в очередной раз заговорили о своей защите. "Вопрос охраны обсуждался не один год. К сожалению, при отсутствии финансирования охраны так и нет. У нас есть в приемном отделении тревожная кнопка, в случае нападения на приемное отделения дежурный врач нажимает тревожную кнопку и приезжает служба охраны", - пояснил заместитель главного врача Игорь Дундюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно из-за военного положения устроили уличную облаву на парней.