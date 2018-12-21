Авто вылетело от удара на тротуар: опубликованы фото и видео серьезного ДТП в центре Киева

Поздно вечером в четверг, 20 декабря, в центре Киева произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, на перекрестке улиц Бассейной и Эспланадной столкнулись Audi A4 и Volkswagen Passat.

По предварительной информации, Audi ехала в сторону бульвара Леси Украинки, а Volkswagen выезжал с разворота в сторону Эспланадной. В этот момент произошло столкновение.

По словам полиции, оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. После удара Audi вылетела на тротуар и врезалась в столб.

В момент аварии в обеих машинах были пассажиры. Никто из них не пострадал. Медицинская помощь понадобилась только девушке-водителю Audi. На месте работала патрульная полиция и медики. Детали аварии выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 19 декабря в Херсонской области столкнулись два автомобиля: пять человек погибли, еще один травмирован.