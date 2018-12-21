Кандидат на премию Дарвина: сети насмешило фото вора-неудачника, пойманного на Закарпатье

В Ужгороде злоумышленник проник в чужой двор, а убегая - повис на заборе.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Закарпатья.

Инцидент произошел 17 декабря. Полицейские прибыли на вызов и обнаружили заявителя который рассказал, что незадолго до вызова патрульных услышал сильный крик со своего двора.

"Выйдя на улицу, мужчина увидел как на его частную территорию проникла неизвестная ему личность. Пытаясь убежать, парень случайно зацепился за забор и не смог самостоятельно освободиться", - сказано в сообщении.

В итоге, парня удалось снять с входных ворот. Его, а также заявителя, пригласили в Ужгородский отделения полиции, для выяснения всех обстоятельств данного происшествия. Делом занялись следователи.

В свою очередь фото висящего вниз головой злоумышленника вызвало бурю насмешек в сети. Комментаторы посетовали, что парня слишком быстро сняли с забора, назвав его "победителем по жизни".

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