Под Киевом перевернулся автобус с десятками пассажиров: фото и данные о пострадавших

В пятницу, 21 декабря, на автодороге Киев – Обухов перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами внутри.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Инцидент произошел около 07:00 возле села Плюти. Как отмечается, водитель из-за гололеда не справился с управлением и допустил переворачивание транспорта.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области, кареты скорой медицинской помощи.

По предварительным данным в результате ДТП 8 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, они доставлены в больницу. Всего на момент аварии в салоне автобуса находилось 30 человек.

Полицейские устанавливают личные данные на потерпевших, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 19 декабря, в Херсонской области столкнулись два автомобиля: пять человек погибли, еще один травмирован.