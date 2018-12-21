​В Крыму упал украинский беспилотник: фото и видео

20 декабря в оккупированном Россией Симферополе, на улице Февральской упал беспилотник с листовками "Слава Украине".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Около наркодиспансера упал украинский беспилотник. Около него листовки с надписью: "Слава Украине"", - говорится в сообщении.

Известно, что 16 апреля в центре Севастополя произошел аналогичный случай. Упал беспилотник раскрашенный в цвета украинского флага и с надписями: "Ми близько".

Как ранее сообщал "Апостроф", в ближайшее время для проведения государственных испытаний будет передан новый отечественный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1. Он уже признан самым тихим беспилотником в своем классе. Тактико-технические характеристики беспилотного комплекса Spectator-M1 позволят летательному аппарату подниматься на высоту до 3 км.