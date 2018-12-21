В России загорелся склад с пиротехникой: опубликованы фото и видео салюта

В пятницу, 21 декабря, в российском городе Санкт-Петербург произошел пожар на складе с пиротехникой.

Об этом сообщают росСМИ.

По данным спасателей, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров и может перекинуться на соседний ангар с мебелью. Сам склад находится за километр от жилых домов. Но спасатели отметили, что угроза для жилых домов отсутствует.

Информации о пострадавших нет. На месте работают 28 расчетов и 60 человек. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря в Деснянском районе Киева случился серьезный пожар на 5-этаже жилого дома. А 13 октября в Киеве по адресу улица Миропольская, 39, на территории рынка "Юность", загорелись склады стройматериалов. Также в ночь на 12 декабря в Черновцах произошел самый крупный пожар за последние 20 лет.