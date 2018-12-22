Появились новые подробности крушения Ан-26 с россиянами в Африке

В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, подтвердили гибель троих граждан России.

Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.

По данным посольства, в авиакатастрофе в ДР Конго погибли трое российских пилотов самолета Ан-26. Их дела доставили в морг.

"Фамилии нам сообщат позднее... Сейчас мы четко устанавливаем их персональные данные, чтобы наладить связь с родственниками", – сказал посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

Также местные СМИ написали, что самолет находился в плохом техническом состоянии. Пилоты жаловались на то, что были вынуждены взлетать с перегретыми двигателями. Кроме того, на самолете не было необходимого навигационного оборудования.

Как сообщал "Апостроф", в октябре в аэропорту Судана в результате столкновения разбились два украинских самолета "Антонова".