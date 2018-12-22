​Россия стягивает большое количество военной техники к админгранице с Крымом: опубликованы видео

Возле административной границы с оккупированным Крымом замечено большое количество военной техники и солдат российской армии.

Об этом написал блогер и журналист Айдер Муждабаев в Twitter.

"Русские стягивают большое количество военной техники и солдат к административной границе с Крымом с той стороны. Поговорите ещё про то, что Порошенко выдумал военное положение на пустом месте, только чтобы отменить выборы, "а то Путин нападёт". Продолжайте жить в придуманном мире, пока не начнется большая война. Как минимум, это демонстрация силы, на которую нужно отвечать полной боеготовностью. К счастью, в стране есть бойцы, резервисты и добровольцы, которые живут в войне, и их гораздо больше, чем предателей и дебилов в Раде и на телевизионных шоу", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном России Крыму заметили береговые ракетные комплексы.