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Российски пранкеры устроили провокацию против митрополита Епифания

суббота, 22 декабря 2018, 14:07

Кремлевские спецслужбы, прикрывшись именем депутата Европейского парламента, пытались в разговоре спровоцировать митрополита Епифания.

Об этом сообщает пресс-служба Православной Церкви Украины.

"В течение прошлых дней Блаженнейший Митрополит Епифаний получил много поздравлений, в том числе по телефону. Воспользовавшись этим российские спецслужбы через так называемых "пранкеров" (лиц, которые в телефонном разговоре выдают себя за другого) попытались совершить информационную провокацию.

21 декабря 2018 был осуществлен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского Парламента. Постепенно во время разговора начали ставиться провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и т.д.", - говорится в заявлении.

Митрополит Епифаний высказывал те же мысли, как и во всех публичных выступлениях: Украинская Церковь выступает против насилия и разжигания вражды, она открыта к диалогу; никакого "захвата Лавры" не может быть, а разговоры о "захвате" имеют целью сеять напряжение в обществе. В течение разговора у Митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его.

Как сообщал "Апостроф", ранее митрополит Епифаний пообещал, что никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны Православной церкви Украины не будет.

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