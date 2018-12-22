Сутки на Донбассе: появились хорошие новости с передовой

За сутки, 22 декабря, в зоне военного конфликта на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб и не пострадал. Кроме того, боевики не использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

"В течение текущих суток, по состоянию на восемнадцатом час российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские партизаны провели смелую акцию на оккупированном Донбассе. Так, 20 декабря неизвестные патриоты Украины, обклеили патриотическими открытками улицы нескольких оккупированных городов на Донбассе.