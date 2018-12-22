Убийство Гандзюк: появилось новое заявление СБУ и важные детали

Сотрудники службы безопасности Украины провели неотложные следственные действия в уголовном производстве по факту умышленного убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители, в частности, отрабатывается одна из следственных версий относительно совершения преступления над потерпевшей в связи с ее активной гражданской позицией относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонской области и разоблачения причастных к этой преступной схемы должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области", - говорится в сообщении

В ходе расследования было установлено, что на территории Голопристанского, Алешковского и других районов Херсонской области незаконно вырубают леса, а такому бизнесу содействуют органы власти. Потом они получют прибыль от продажи древесины. А факт вырубки маскируют под под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев. В результате обыска правоохранители выявили более 3 тысяч стволов деревтев без надлежащих документов.

В пресс-службе СБУ отметили, что сейчас объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины семи фигурантам дела.

Как сообщает телеграм-канал Newsroom, который ведут украинские журналисты, скорее всего, речь идет не о новых подозрения, а о тех, которые уже объявлены - группе исполнителей из 5 человек во главе с экс-милиционером Торбиным, посреднику между исполнителями и организатору Игорю Павловскому, а также местному криминальному "бизнесмену" Алексею Левину, которого следствие называет организатором, и который после побега из Украины был замечен в Доминиканской республике.

Как сообщал "Апостроф", генеральный прокурор Юрий Луценко вредит следствию по делу об убийстве активистки и заместителя мэра Херсона Катерины Гандзюк, раскрывая детали расследования. А в материалах дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, переданных СБУ, не хватает большей части доказательств и данных.