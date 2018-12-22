РУС. | УКР.

суббота, 22 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 декабря

18:00
Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича
17:56
Реал - Аль-Айн: стартовые составы
17:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место
17:43
Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших
17:28
Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших
17:28
Тарута рассказал, как повысить обороноспособность Украины
17:21
Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира
17:11
Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках
17:09
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место
17:05
У Гриценко появились новые сторонники: что известно
16:53
​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции
16:46
В КГГА рассказали, сколько работников "спасают" Киев от непогоды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Львова прогремел взрыв на ярмарке: опубликованы фото

суббота, 22 декабря 2018, 15:45

22 декабря во Львове на рождественской ярмарке возле Оперного театра произошел взрыв в результате которого загорелся деревянный домик.

Об этом сообщает издание "Твоє місто".

Отмечается, что сначала загорелся один из домиков на ярмарке, затем раздались три взрыва. По предварительной информации взорваться могли баллоны с газом. Очевидцы заявляли о столбе огня после взрывов.

По информации ZAXID.NET, взорвался газовый баллон в домике от ресторана "Реберня", в результате взрыва и пожара строение выгорело дотла. Также известно, что огонь перекинулся на соседние домики.

На месте работают пожарные, полиция и медики. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали четыре человека.

В свою очередь во Львовском управлении ГосЧС сообщили, что пожар был локализован 13:26, в 13:32 ликвидирован. Также спасатели получили информацию о пожаре в торговом павильоне на проспекте Свободы, который перекинулся на 2 соседних торговых павильона.

Депутат Львовского городского совета и глава ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич в Facebook сообщил, что у одного из пострадавних тяжелые осколочные травмы, у двоих - сильные ожоги.

После инцидента мэрия города приняла решение закрыть работу ярмарки до окончания расследования и решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что на ярмарке категорически запрещено использовать газовые баллоны.

Как сообщал "Апостроф", в России прогремел мощный взрыв в шахте.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Путин окружил Украину со всех сторон и готов сам себя "провоцировать"

Есть только один вариант освобождения наших кораблей, захваченных россиянами - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: