В центре Львова прогремел взрыв на ярмарке: опубликованы фото

22 декабря во Львове на рождественской ярмарке возле Оперного театра произошел взрыв в результате которого загорелся деревянный домик.

Об этом сообщает издание "Твоє місто".

Отмечается, что сначала загорелся один из домиков на ярмарке, затем раздались три взрыва. По предварительной информации взорваться могли баллоны с газом. Очевидцы заявляли о столбе огня после взрывов.

По информации ZAXID.NET, взорвался газовый баллон в домике от ресторана "Реберня", в результате взрыва и пожара строение выгорело дотла. Также известно, что огонь перекинулся на соседние домики.

На месте работают пожарные, полиция и медики. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали четыре человека.

В свою очередь во Львовском управлении ГосЧС сообщили, что пожар был локализован 13:26, в 13:32 ликвидирован. Также спасатели получили информацию о пожаре в торговом павильоне на проспекте Свободы, который перекинулся на 2 соседних торговых павильона.

Депутат Львовского городского совета и глава ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич в Facebook сообщил, что у одного из пострадавних тяжелые осколочные травмы, у двоих - сильные ожоги.

После инцидента мэрия города приняла решение закрыть работу ярмарки до окончания расследования и решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что на ярмарке категорически запрещено использовать газовые баллоны.

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