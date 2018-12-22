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​В России прогремел мощный взрыв в шахте: первые подробности ЧП

суббота, 22 декабря 2018, 14:05

На калийном руднике "Уралкалия" в Соликамске (РФ ) произошел пожар, вследствие чего огнем заблокированы девять шахтеров.

Об этом сообщает "Интерфакс" со сылкой на источник в службе технического надзора региона.

"Предварительно причиной возгорания стала вспышка метана, которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте", - сказал он.

Как пояснил источник, при взрыве метанопылевоздушной смеси в горных выработках формируется воздушная ударная волна и в девять раз возрастает атмосферное давление.

Между тем, на место происшествия выехали сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора для установления причин и обстоятельств инцидента, чтобы в последующем решить вопрос о назначении расследования.

Известно также, что на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. В его зоне находятся девять человек, до горняков пытаются добраться спасатели.

Как сообщал "Апостроф", 17 декабря в городе Дзержинский (Россия, Московская область) обрушилась кровля производственного здания.

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