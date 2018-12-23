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Россия токсична: в Крыму оккупанты пытаются замять дело о внезапной смерти

воскресенье, 23 декабря 2018, 10:08

В оккупированном Россией Крыму возник скандал из-за смерти местного жителя, который отравился кальмарами, а врачи утверждают, что смерть наступила в результате инфаркта.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫмский бандеровец" на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел в городе Ялта аннексированного полуострова. В сети пользователи просят распространить информацию о случае отравления местного жителя и его двух дочерей. Как пишут в местной группе, Петр купил кальмары и сделал из них салат с овощами, которыми они с двумя дочерьми 6-ти и 3-х лет поужинали.

На следующий день все трое оказались в больнице с отравлением. Главу семейства спасти не удалось, он умер в медучреждении. А его дочки находятся там с отравлением.

Врачи констатировали, что смерть мужчины произошла вследствие инфаркта. Однако, как пишут пользователи, обе его дочери лежат в больнице с отравлением, потому вывод медиков неверный. По словам родственников, дело могут замять и они не смогут доказать, что отец семьи был здоров, что доказывали регулярные медкомиссии, которые он проходил для службы в МЧС.

Пост написали одноклассники и друзья умершего, которые хотят восстановить справедливость и обезопасить других жителей города от подобных ситуаций.

Под постом пользователи опубликовали комментарии, в которой описали инцидент.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о сложностях с медицинским обслуживанием жителей Каменского дачного массива под Симферополем (аннексированный Россией Крым).

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