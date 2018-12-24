Известного российского певца не пустили в Украину: он грозит судом

Российскому певцу Виктору Салтыков отказали во въезде в Украину в аэропорту "Борисполь": он собирается подавать на украинские власти в суд.

Об этом сам певец рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, только за 2018 год он посещал Украину четыре раза, однако в этот раз ему заявили, что у него якобы отсутствуют денежные средства и отказали во въезде.

"Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили, обосновали это все отсутствием денежных средств. Я немалобюджетный человек, у меня есть средства… Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинские власти", - сказал Салтыков в видеообращении.