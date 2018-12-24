​Киев пойдет в атаку: у Путина подыграли россказням боевиков на Донбассе

В России заявили о "наступлении ВСУ" на Донбассе и у границ с оккупированным Крымом.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"На прошлой неделе в интервью радио "Комсомольская правда" Министр иностранных дел России С.В.Лавров выразил обеспокоенность усилением группировки ВСУ на юго-востоке Украины, а также активными приготовлениями Киева к возможным силовым акциям в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, подобные шаги украинских властей направлены, прежде всего, на организацию вооруженных провокаций на линии соприкосновения, а также на участке российско-украинской границы в районе Республики Крым, чтобы продлить режим военного положения, истекающий 25 декабря текущего года. Продление режима военного положения позволит имеющему низкие рейтинги президенту Украины П.А.Порошенко отложить проведение президентских выборов", - говорится в сообщении.

Диппредставительство также заявило о том, что "Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений".

"Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", - написали в МИД РФ.

Там же заявили о "кибератаках РФ представителями НАТО, находящимися на территории Украины".

"Вероятно, находящиеся на территории Украины представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности (дислоцируются в г. Таллин, Эстония) и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, оказывают консультации и практическую помощь украинской стороне по реализации данной операции", - заявили в РФ.

Напомним, оккупанты уже не впервые распространяют фейки о наступлениях ВСУ.

Ранее боевики так называемой ДНР забили тревогу из-за якобы запланированного наступления Вооруженных сил Украины.

Также террористы сообщали, что наступление ВСУ на Донбассе должно начаться 14 декабря.