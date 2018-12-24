РУС. | УКР.

вторник, 25 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 декабря

05:32
Никакой азировки: в Украине начнут наказывать за неуважение к украинскому языку
04:27
​Особенности "гражданской" войны: офицер ВСУ показал видео для пропагандистов Путина
03:24
Астрономы приблизились к разгадке тайны происхождения Вселенной: сделано важное открытие
02:28
Секс по бумажке: в сети высмеяли новый фейк боевиков ДНР
01:25
Это личное: капеллан ВСУ поразил сеть историей о войне на Донбассе
00:18
Это не мост: в сети показали новые фото "забора" Путина в Крым

24 декабря

23:52
На Украину идет циклон: появился актуальный прогноз погоды на Рождество
23:31
Гиви подтверждает: в сети подняли на смех грозную силу боевиков Донбасса
23:15
Мольфарка раскрыла главную тайну 2019 года: кто станет президентом Украины
23:11
​Опасность близка: Запад предупредил Украину об обострении ситуации на Донбассе
22:55
Легенды мирового футбола снялись в фильме о расизме: опубликовано видео
22:34
Скандальный нардеп устроил драку с налоговиком времён Януковича: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Киев пойдет в атаку: у Путина подыграли россказням боевиков на Донбассе

понедельник, 24 декабря 2018, 17:25

В России заявили о "наступлении ВСУ" на Донбассе и у границ с оккупированным Крымом.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"На прошлой неделе в интервью радио "Комсомольская правда" Министр иностранных дел России С.В.Лавров выразил обеспокоенность усилением группировки ВСУ на юго-востоке Украины, а также активными приготовлениями Киева к возможным силовым акциям в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, подобные шаги украинских властей направлены, прежде всего, на организацию вооруженных провокаций на линии соприкосновения, а также на участке российско-украинской границы в районе Республики Крым, чтобы продлить режим военного положения, истекающий 25 декабря текущего года. Продление режима военного положения позволит имеющему низкие рейтинги президенту Украины П.А.Порошенко отложить проведение президентских выборов", - говорится в сообщении.

Диппредставительство также заявило о том, что "Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений".

"Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", - написали в МИД РФ.

Там же заявили о "кибератаках РФ представителями НАТО, находящимися на территории Украины".

"Вероятно, находящиеся на территории Украины представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности (дислоцируются в г. Таллин, Эстония) и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, оказывают консультации и практическую помощь украинской стороне по реализации данной операции", - заявили в РФ.

Напомним, оккупанты уже не впервые распространяют фейки о наступлениях ВСУ.

Ранее боевики так называемой ДНР забили тревогу из-за якобы запланированного наступления Вооруженных сил Украины.

Также террористы сообщали, что наступление ВСУ на Донбассе должно начаться 14 декабря.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Путин окружил Украину со всех сторон и готов сам себя "провоцировать"

Есть только один вариант освобождения наших кораблей, захваченных россиянами - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: