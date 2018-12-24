Под Днепром возле банка произошел взрыв: фото

В воскресенье, 23 декабря, в Павлограде Днепропетровской области задержан мужчина, бросивший гранату в помещение банка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Установлено, что 23 декабря около 21:00 возле здания банка на ул. Центральной Павлограда мужчина бросил в помещение банка гранату - предварительно РГД-5.

В результате взрыва были повреждены витрины. Пострадавших нет.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

38-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении взрыва, задержали в порядке ст. 208 УПК.

Во время обыска по месту его проживания полицейские изъяли еще одну гранату РГД - 5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 декабря в Харьковской области в жилом доме произошел взрыв, пострадала семья.