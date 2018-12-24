РУС. | УКР.

вторник, 25 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 декабря

05:32
Никакой азировки: в Украине начнут наказывать за неуважение к украинскому языку
04:27
​Особенности "гражданской" войны: офицер ВСУ показал видео для пропагандистов Путина
03:24
Астрономы приблизились к разгадке тайны происхождения Вселенной: сделано важное открытие
02:28
Секс по бумажке: в сети высмеяли новый фейк боевиков ДНР
01:25
Это личное: капеллан ВСУ поразил сеть историей о войне на Донбассе
00:18
Это не мост: в сети показали новые фото "забора" Путина в Крым

24 декабря

23:52
На Украину идет циклон: появился актуальный прогноз погоды на Рождество
23:31
Гиви подтверждает: в сети подняли на смех грозную силу боевиков Донбасса
23:15
Мольфарка раскрыла главную тайну 2019 года: кто станет президентом Украины
23:11
​Опасность близка: Запад предупредил Украину об обострении ситуации на Донбассе
22:55
Легенды мирового футбола снялись в фильме о расизме: опубликовано видео
22:34
Скандальный нардеп устроил драку с налоговиком времён Януковича: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Днепром возле банка произошел взрыв: фото

понедельник, 24 декабря 2018, 14:12

В воскресенье, 23 декабря, в Павлограде Днепропетровской области задержан мужчина, бросивший гранату в помещение банка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Установлено, что 23 декабря около 21:00 возле здания банка на ул. Центральной Павлограда мужчина бросил в помещение банка гранату - предварительно РГД-5.

В результате взрыва были повреждены витрины. Пострадавших нет.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

38-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении взрыва, задержали в порядке ст. 208 УПК.

Во время обыска по месту его проживания полицейские изъяли еще одну гранату РГД - 5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 декабря в Харьковской области в жилом доме произошел взрыв, пострадала семья.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Путин окружил Украину со всех сторон и готов сам себя "провоцировать"

Есть только один вариант освобождения наших кораблей, захваченных россиянами - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: