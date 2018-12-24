Под Харьковом произошел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие, фото

В Харьковской области в жилом доме произошел взрыв, пострадала семья.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия случилась в воскресенье, 23 декабря, около 04:00 на улице Гоголя в городе Люботин. Взрыв произошел в доме, где находилась семья - 46-летний хозяин, его 43-жена и их 19-летняя дочь.

Старшие члены семейства получили травмы. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с 50% ожогов тела. Женщине в больнице оказали помощь и отпустили домой.

По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Как сообщила 19-летняя жительница дома, в последнее время в помещении ощущался запах газа.

Как сообщал "Апостроф", 22 декабря во Львове на рождественской ярмарке возле Оперного театра произошел взрыв в результате которого загорелся деревянный домик. Стало известно, что вследствие происшествия пострадали пятеро людей. А в сети опубликовали видео инцидента.