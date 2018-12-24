Поезд "Укрзализныци" на Киев застрял посреди поля: детали и видео

Пассажирский поезд 358Л маршрутом Рахов-Киев застрял в Тернопольской области и более четырех часов не двигался с места.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ульяна Бойчук.

"Еду поездом из Яремче в Киев. Поезд застрял. Стоим в поле уже третий час. Проводников нет, почему стоим - неизвестно. Пока в поезде тепло, свет и интернет, хотя в соседнем купе мать ребенку говорит: "Не ешь, малыш, все бутерброды, потому что неизвестно сколько еще стоять будем!", – написала она.

Позже стало известно, что поезд не мог проехать из-за того, что ремонтная бригада оставила на путях оборудование. По словам начальника поезда, туда должен был приехать локомотив и забрать все с рельсов.

Проводница в одном из вагонов посоветовала тем, кто опаздывает, по прибытию на вокзал Киева обратиться к дежурному.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 30 ноября начал работу железнодорожный экспресс, который будет курсировать из центра Киева в аэропорт "Борисполь". Однако поезд сломался на следующий день, 1 декабря, после его запуска.