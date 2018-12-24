Суд оккупантов вынес жестокий вердикт фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир": детали

Российский Северо-Кавказский окружной военный суд 24 декабря вынес приговор фигурантам первого "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Так, Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима.

Защита подозреваемых сообщила, что намерена обжаловать решение суда.

Как уточнил журналист Антон Наумлюк, Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Меметов, Абильтаров, Абсеитов - 9 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.

21 декабря фигуранты дела выступили в суде с последним словом. Ни один из них своей вины не признал. Все указывали на "политически-мотивированный характер" уголовного дела.

Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Как сообщал "Апостроф", 22 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.