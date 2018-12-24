В аэропорту "Борисполь" произошло новогоднее ЧП: опубликованы фото

В аэропорту "Борисполь" под Киевом рухнула новогодняя елка.

Соответствующее фото опубликовано на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Как можно увидеть на снимке, крупная ель упала вместе со всеми украшениями. Многие из новогодних шаров разбились.

О пострадавших в ходе инцидента не сообщается. Причины произошедшего на данный момент также неизвестны.

"Масштабное авиационное происшествие в коррупционном и дорогом аэропорте Борисполь: грохнулась красивая новогодняя ель", – пишут в комментарии к фото.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в среду, 19 декабря, в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку страны. В этом году 25-метровую елку украшает более 1,5 тысячи игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков.

Также смотрите видео того, как зажигают новогодние елки в разных уголках мира.