РУС. | УКР.

понедельник, 24 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 декабря

13:26
Возле Винницы автобус с туристами после ДТП влетел во двор частного дома: фото
13:25
Известная певица сыграла свадьбу со звездой фильма "Дети шпионов
13:20
В руководстве мирового биатлона сделали громкое заявление о скандальном российском комментаторе
13:12
Россия поможет боевикам: в ОБСЕ заговорили об обострении на Донбассе
13:09
В УПЦ (МП) сравнили новый религиозный закон с Холокостом: в сети разделились
13:08
Предприниматели прогнали нардепа Семенуху с рынка "Барабашово"
12:59
В Париже полицейский использовал пистолет против протестующих: момент попал на видео
12:59
В "Солидарности" объявили о своей победе на выборах в ОТГ
12:45
Непобежденный российский боксер бросил вызов Усику
12:44
Стало известно, в общинах каких областей победил на выборах "Наш край"
12:38
Дело не только в церкви: эксперт объяснил важность действий Порошенко по становлению ПЦУ
12:35
​Moody's приняло важное решение по кредитному рейтингу Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В аэропорту "Борисполь" произошло новогоднее ЧП: опубликованы фото

понедельник, 24 декабря 2018, 08:26

В аэропорту "Борисполь" под Киевом рухнула новогодняя елка.

Соответствующее фото опубликовано на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Как можно увидеть на снимке, крупная ель упала вместе со всеми украшениями. Многие из новогодних шаров разбились.

О пострадавших в ходе инцидента не сообщается. Причины произошедшего на данный момент также неизвестны.

"Масштабное авиационное происшествие в коррупционном и дорогом аэропорте Борисполь: грохнулась красивая новогодняя ель", – пишут в комментарии к фото.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в среду, 19 декабря, в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку страны. В этом году 25-метровую елку украшает более 1,5 тысячи игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков.

Также смотрите видео того, как зажигают новогодние елки в разных уголках мира.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Путин окружил Украину со всех сторон и готов сам себя "провоцировать"

Есть только один вариант освобождения наших кораблей, захваченных россиянами - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: