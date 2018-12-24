РУС. | УКР.

вторник, 25 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 декабря

05:32
Никакой азировки: в Украине начнут наказывать за неуважение к украинскому языку
04:27
​Особенности "гражданской" войны: офицер ВСУ показал видео для пропагандистов Путина
03:24
Астрономы приблизились к разгадке тайны происхождения Вселенной: сделано важное открытие
02:28
Секс по бумажке: в сети высмеяли новый фейк боевиков ДНР
01:25
Это личное: капеллан ВСУ поразил сеть историей о войне на Донбассе
00:18
Это не мост: в сети показали новые фото "забора" Путина в Крым

24 декабря

23:52
На Украину идет циклон: появился актуальный прогноз погоды на Рождество
23:31
Гиви подтверждает: в сети подняли на смех грозную силу боевиков Донбасса
23:15
Мольфарка раскрыла главную тайну 2019 года: кто станет президентом Украины
23:11
​Опасность близка: Запад предупредил Украину об обострении ситуации на Донбассе
22:55
Легенды мирового футбола снялись в фильме о расизме: опубликовано видео
22:34
Скандальный нардеп устроил драку с налоговиком времён Януковича: видео
Все новости

В поезде "Киев-Рахов" произошло серьезное ЧП с участием пассажирки: детали

понедельник, 24 декабря 2018, 16:58

В пятницу, 22 декабря, в поезде "Киев-Пaс.-Рaхов" женщина получила тяжелые трaвмы после того, как на нее упала верхняя полка вместе с пассажиром.

Об этом в Facebook рассказала дочь пострадавшей Светлана Поляковa, передает 0312.

"Мaму срочно госпитализировали в Тернопольскую облaстную больницу, сделали МРТ, и прооперировали", - рассказала она.

У женщины из-за ЧП раздробило пах и таз. На данный момент дочь даже не представляет, сколько еще операций предстоит перенести ее матери.

"Я, мой брaт, сестрa, тетя и все родные родные в отчаянии, в голове до сих пор не укладывается, как такое могло случиться. У меня много вопросов… А если бы это был ребенок?? Почему неотремонтированные вагоны пускaют в действие, нa путь перевозить взрослых и детей и еще нa этом зарабатывают????" – задается вопросами девушка.

При этом, заместитель директорa депaртaмента пaссaжирских перевозок "Укрзализныци" Алексaндр Крaсноштaн ответил нa сообщение девушки в комментaрях. По его словaм, полка будто бы была исправной, a инцидент мог произойти "по неосторожности пaссaжирa".

Как сообщал "Апостроф", ранее поезд "Укрзализныци" на Киев из Рахова застрял посреди поля.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Читайте также

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Путин окружил Украину со всех сторон и готов сам себя "провоцировать"

Есть только один вариант освобождения наших кораблей, захваченных россиянами - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: