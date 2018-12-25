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Скандальное задержание активистов в Одессе: появилось заявление полиции и новые фото
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Скандальное задержание активистов в Одессе: появилось заявление полиции и новые фото

вторник, 25 декабря 2018, 16:04

В отношении задержанных в Одессе активистов возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении правоохранителям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

Как отмечается, в ходе "обеспечения публичного порядка во время акции против строительства кинологической площадки" было задержано трое активистов.

"Участники акции с применением слезоточивого газа устроили драку со стражами порядка. Предварительно их действия квалифицируются ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В ходе акции один из правонарушителей высказывался нецензурной бранью в сторону правоохранителей. Его вывели с места проведения акции и сопроводили в служебный автомобиль полицейских для дальнейшей доставки в отделение полиции. Двое других участников акции, чтобы помешать правоохранителям задержать товарища, отправились следом. Один из них ударил полицейского, а другой оказал неповиновение полицейским и мешал им посадить в автомобиль правонарушителя", – говорится в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.

В сети критически отнеслись к задержанию активистов и конфликту вокруг застройки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео с главой одесского "Автомайдана" Виталием Устименко, на которого в Одессе совершили нападение двое неизвестных.

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