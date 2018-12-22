Боевики ДНР-ЛНР за сутки понесли большие потери: данные разведки

21 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, но украинские военнослужащие ликвидировали 4 оккупантов и 3 ранили.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Враг совершил прицельные обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 21 декабря четырех оккупантов было уничтожено и 3 получили ранения.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") подтвердил потери 7 боевиков.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала его любовница во время ссоры. Также в сети показали фото очередного ликвидированного на Донбассе наемника из Российской Федерации. Кроме этого стало известно о ликвидации 15 декабря бойцами ВСУ террориста ДНР Александра Баранова по кличке "Крамаха".