В сети сообщили о гибели на Донбассе украинского бойца: фото

В социальных сетях разместили информацию о смерти украинского военнослужащего на Донбассе Евгения Тоненькова.

Об этом сообщают на странице Ukr_Che в Twitter.

"В зоне АТО от пулевого ранения в голову погиб Евгений Тоненьков из Старого Роздола Николаевская область", - говорится в сообщении.

Однако на странице бойца в социальной сети Facebook написано, что он родом из Мариуполя. Также там указана дата его рождения - 24 апреля 1990 года.

Про смерть Тоненького не сообщают в официальных источниках, в ООС. Также в сводках не было информации о погибших на Донбассе украинцах за последние дни, лишь о раненных. Кроме того, ничего не написано на странице в Facebook его жены. Последняя публикация Евгением была сделана 22 декабря около полуночи.

Как сообщал "Апостроф", за сутки 25 декабря оккупационные войска на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, также один украинский боец получил ранение.