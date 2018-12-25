Затишье на Донбассе: стало известно о ранении украинского бойца

За сутки 25 декабря оккупационные войска на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, также один украинский боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Враг совершил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Золотое-4 на Попаснянском направлении. Боевики один раз применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении, а также вблизи города Авдеевка на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Также известно, что в течение текущих суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Но ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал "Апостроф", 24 декабря российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, в результате один военнослужащий получил ранения.