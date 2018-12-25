В сети сравнили фото новогодних елок на материковой Украине и в Крыму

В сети показали предновогодние фотографии, сделанные жителями оккупированного Крыма и материковой Украины.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Ну, очевидное, хоть и грустное... Справа-страдающий под гнетом хунты и Военного положения МЕЛИТОПОЛЬ. Слева процветающая теперь уже в гавани бывшая столица АРК Симферополь. Прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Под постом появились фото пользователей с материковой Украины и саркастические комментарии.

"Скажу по секрету, в Мелике хунта вообще распоясалась.. ремонты в подъезде делают, лифты чинят, дворы облагораживают...", "Не время праздновать кругом враги", "Что нужно электричество палить ради чего", "Будем честными. Крым - это не Россия. Просто оккупированная территория. Ни один государственный крупный банк не заходит, ни один мобильный оператор. Даже инсталляцию норм не смогли завезти", - пишут комментаторы.

Новогодняя елка в Симферополе

Новогодняя инсталляция в Мелитополе

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