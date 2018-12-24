Что умеем, то и делаем: в сети показали скрепные фото из "Крымнаша"

Российские оккупанты превращают живописный Коктебель (Крым) в руины.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Коктебель в гавани. Крымнаш - что умеем, то и делаем! И не надо вот этих ваших либеральных инсинуаций! Мы любую территорию в Воронеж превратим! На том стояла, и стоять будет земля Русская!" – говорится в подписи.

На снимках можно увидеть разбитые архитектурные декоративные сооружения, которые оказались разбитыми.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму готовятся к Новому году довольно странным образом, о чем сообщают в уличных объявлениях.

Помимо этого ранее в сети высмеяли фото "стада коренных" крымчан. Помимо этого, в сети также высмеяли антискрепный дерибан в оккупированном Крыму.

Кроме того, в оккупированом Крыму местный житель нарисовал на стене дома украинский и российский флаги, которые символизируют "единство братских народов".

Также о ситуации с оккупацией Крыма и о перспективах его возвращения читайте в материале "Апострофа": Украина не сможет вернуть Крым самостоятельно - генерал.