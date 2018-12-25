​Все ближе к точке невозврата: экологи бьют тревогу из-за ситуации на оккупированном Донбассе

Уровень подземных вод на Донбассе повышается и этим может привести регион к необратимым экологическим последствиям.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Украинские экологи и международные гуманитарные организации заявляют, что Донбасс приближается к точке невозврата, когда жизнь и работа на той территории станет просто невозможной.

Неконтролируемое затопление шахт на оккупированной территории - далеко не единственная проблема Донбасса. Не стоит забывать о том, что пока боевые действия не прекращаются, всегда есть риск попадания снаряда в промышленный объект (которых в регионе более 5,5 тысяч).

Что же касается затопленных шахт, ситуация не стала лучше через полтора года после того, как тему подняли на международном уровне. По словам экспертов, большую угрозу представляет уровня химизма воды, проседания поверхности территорий, подтопления грунта и прочих показателей.

Как сообщается, вместо 800 миллионов кубических метров воды в год по обе стороны линии разграничения на Донбассе удается откачивать лишь пятую часть. Шахтные воды попадут в подземные, а они в свою очередь вытекут в бассейн реки Северский Донец, которая поставляет питьевую воду почти 90% жителям Донецкой области и 40% жителей Луганской. Дальше эти воды попаду в Кальмиус и Азовское море.

"Отравленная" вода уже идет к водозаборам подконтрольных территорий Донбасса. Вода заражается в колодцах, источниках и скважинах. Это происходит из-за того, что на оккупированной территории есть шахты, которые не откачивают воду или откачивают ее неправильно. На некоторых шахтах оккупированной территории скорость затопления достигает от 2 до 5 метров в сутки.

Также экологи отмечают опасность проседания грунта. Если, к примеру, поверхность земли осела под полигоном химических отходов, они вскоре попадут в воду. Химикаты разрушают стоки рек и озер, дамбы.

Кроме этого, провалы опасны для водопровода, зданий, канализации, линий электропередач газовых труб и прочих коммуникаций. В колодцах, в источниках и в скважинах заражается вода, которая может вызвать кишечные инфекции. Так, по данным, которые привел доктор технических наук Евгений Яковлев, на подконтрольной части Луганской области наблюдается рост острых кишечных инфекций среди детей. В 80% случаях отравлений причиной служит загрязненная вода.

"Зараженные" подземные воды вредят ландшафту, возможны техногенные землетрясения. Также они попадают в почву, а из почвы в помещения, где живут люди может проникнуть ядовитый газ - радон, который может вызвать рак легких.

"Еще 2-3 года и мы получим необратимые последствия для большей части Донбасса. Не будет целесообразно тратить деньги на техническую инвентаризацию", - считает Яковлев.

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