Забрать Донбасс: в сети раскрыли тайный план Кремля вокруг "химатаки ВСУ"

Москва может устроить провокацию с химической атакой на Донбассе, чтобы увести боевиков и "сохранить лицо" президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

По его словам, Кремль может рассматривать несколько вариантов на счет "химатаки ВСУ" на Донбассе. Данную фейковую новость они могут распространять в своих целях.

"Мысли вслух о настоящей цели шумихи с химатакой, о которой так верещит русня. По сути, бл*димир может травануть Донбасс, свалить все на Америку и забрать ватанов к себе (сохранить лицо)", - написал он.

"Фашик Донецкий" предположил, что Кремль после химатаки раздаст жителям оккупированного Донбасса паспорта РФ и вновь будет морочить голову Западу по вопросу миротворцев на Донбассе.

Он отметил, что провокация может произойти между 1 и 9 января, однако выразил надежду, что она все же останется лишь слухами.

Как сообщал "Апостроф", в соцсети "ВКонтакте" появился очередной фейк об украинских военнослужащих, которые якобы убивают мирных жителей ради забавы.