​Боевики продолжают провокации на Донбассе: один боец ВСУ ранен

24 декабря российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, в результате один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

По данным украинских военных, пророссийские боевики дважды применили тяжелое вооружение. В частности, обстрелы из минометов калибра 82 мм зафиксированы в районе населенного пункта Кряковка на Луганском направлении и вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении.

Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на Донецком направлении, а также в близи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 23 декабря, боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня: тем не менее, один оккупант погиб из-за неумелого обращения с оружием.