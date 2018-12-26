В Луганске засветился скандальный украинский сепаратист, который дрался за Януковича: фото

Известный украинский сепаратист Арсен Клинчаев засветился в так называемой ЛНР, на детском празднике.

Об этом говорится в сообществе ЛНР (Колывано-Бджолария)‏ в Twitter.

"Арсенчик Клинчаев (которого Ляшко в Луганске в марте 14-го задерживал) уже в Луганске - вырный рыг, верный сторонник Ефремова с нами! Уже пЕарится. Даешь рыгов кругом, во всем ЛНРе!", - говорится в сообщении.

Напомним, Клинчаев - это не просто луганский сепаратист. Это важный свидетель по делу Ефремова, с которым он плотно сотрудничает уже более 10 лет. Еще в 2006-м году выслуживающийся перед Януковичем Ефремов проводил его в сессионный зал ВР в качестве бойца. Кроме того, клинчаевская организация "Молодая гвардия", которая принимала самое активное участие в проведении "русской весны" на территории Луганщины, тоже финансировались структурами, аффилироваными с кланом Ефремова.

В 2014 году Клинчаев стал одним с руководителей политсилы кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Клинчаев поддержал убийства "Небесной сотни". Под его руководством 1 марта в Луганске был поднят флаг России. После этого он был задержан СБУ, но ушел от наказания.

Как сообщал "Апостроф", 10 декабря в Москве известный луганский сепаратист Арсен Клинчаев принимал участие в срыве показа фильма о войне на Донбассе "Полет пули".