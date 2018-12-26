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В России дали крупный тюремный срок украинскому "шпиону", работавшему в МВД

среда, 26 декабря 2018, 13:00

В России суд вынес приговор украинцу Игорю Кияшко, которому ранее предъявили обвинения в шпионаже и попытке контрабанды частей двигателя военного самолета.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

Обвинительный приговор гражданину Украины вынес Нижегородский областной суд. По словам руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерия Лазарева, ему назначили восемь лет строгого режима. Однако Лазарев не уточнил статьи УК РФ, по которым Кияшко был признан виновным.

"Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений", - Лазарев.

Напомним, по версии следствия, гражданин Украины приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести составные части авиационных двигателей военных самолетов типа МиГ-29.

Как сообщал "Апостроф", российские силовики арестовали украинцев Олега Чабана и Александра Манчура, которые работали водителями на рейсовом автобусе Винница-Москва.

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