В России дали крупный тюремный срок украинскому "шпиону", работавшему в МВД

В России суд вынес приговор украинцу Игорю Кияшко, которому ранее предъявили обвинения в шпионаже и попытке контрабанды частей двигателя военного самолета.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

Обвинительный приговор гражданину Украины вынес Нижегородский областной суд. По словам руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерия Лазарева, ему назначили восемь лет строгого режима. Однако Лазарев не уточнил статьи УК РФ, по которым Кияшко был признан виновным.

"Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений", - Лазарев.

Напомним, по версии следствия, гражданин Украины приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести составные части авиационных двигателей военных самолетов типа МиГ-29.

Как сообщал "Апостроф", российские силовики арестовали украинцев Олега Чабана и Александра Манчура, которые работали водителями на рейсовом автобусе Винница-Москва.