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В Украине сотни авто попали на дорогах в снежные ловушки: впечатляющие фото и видео

среда, 26 декабря 2018, 08:00

Из-за непогоды в Украине на дорогах возник автомобильный коллапс.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Так, вследствие сильного снегопада и снега на дорогах в ловушке оказались автомобили на трассе Киев-Харьков.

"Белое безмолвие: трасса Киев-Харьков. 0.00 километров в час уже несколько часов, ситуация ухудшается. Сотни авто в ловушке", - говорится в сообщении.

Кроме того, начальник полиции Полтавской области сообщил, что полиция также подключилась к помощи на дороге.

"Ситуация на дорогах сложная, но вместе со спасателями и местными органами власти приложим максимум усилий, чтобы каждый, кто нуждается, получил помощь", - написал он.

Также он написал о спасении из снегового плена 46 детей.

"Только что в Лубны доставили 46 детей из Кременчугского района, которые ехали с экскурсии из Киева. Детки в безопасности. Вместе с органами местного самоуправления и спасателями мы поселили детей в отель и местную школу. Завтра поможем безопасно добраться дома", - рассказал начальник полиции.

Также спасатели сообщают, что в результат снежных метелей на дороге возник коллапс и в Днепропетровской области. На трассе Днепр-Запорожье спасатели помогли выехать рейсовому автобусу Москва-Бердянск. В середине находилось 10 пассажиров и водитель

"Черкасская область. Затруднено движение на автодороге Золотоноша-Кременчуг вблизи села Липовое. Организованы пункты обогрева в отеле села Липовое и в помещении школы села Святиловка (большинство людей отказываются покидать свои транспортные средства). Работники ГСЧС осуществляют перевозку людей в пункты обогрева. Всего привлечено 6 ед. тех. и 14 человек, в том числе от ГСЧС 4 единицы техники (из них 2 передвижных пункта обогрева) и 12 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 25 декабря вследствие непогоды без света остались жители Луганской области и еще восьми регионов.

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