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В Запорожье в ДТП с маршруткой погиб ребенок: фото и видео

среда, 26 декабря 2018, 22:53
Фото: Форпост

В среду, 26 декабря, в Шевченковском районе Запорожья, по улице Стефанова, произошла авария с участием маршрутки, в которой погиб школьник.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, передают местные СМИ.

Так, водитель легкового авто "Нисан микра" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Фольксваген".

"Предварительно установлено, что в результате ДТП в карете скорой помощи, умер мальчик (пассажир автомобиля "Ниссан Микра"), водитель автомобиля "Ниссан Микра" и пассажиры маршрутного микроавтобуса "Фольксваген" были госпитализированы в больницы с различными травмами. Данные пострадавших и погибшего ребенка, а также все обстоятельства аварии устанавливаются", - комментируют в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее на трассе "Харьков-Симферополь" в Запорожской области столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и маршрутное такси. В результате ДТП погибли шесть человек, из которых пять - несовершеннолетние.

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