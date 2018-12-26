В Запорожье в ДТП с маршруткой погиб ребенок: фото и видео

В среду, 26 декабря, в Шевченковском районе Запорожья, по улице Стефанова, произошла авария с участием маршрутки, в которой погиб школьник.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, передают местные СМИ.

Так, водитель легкового авто "Нисан микра" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Фольксваген".

"Предварительно установлено, что в результате ДТП в карете скорой помощи, умер мальчик (пассажир автомобиля "Ниссан Микра"), водитель автомобиля "Ниссан Микра" и пассажиры маршрутного микроавтобуса "Фольксваген" были госпитализированы в больницы с различными травмами. Данные пострадавших и погибшего ребенка, а также все обстоятельства аварии устанавливаются", - комментируют в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее на трассе "Харьков-Симферополь" в Запорожской области столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и маршрутное такси. В результате ДТП погибли шесть человек, из которых пять - несовершеннолетние.