На зависть Украине: в сети рассказали о новогодней "победе" у боевиков ЛНР

Так называемые "власти" оккупированного Луганска пообещали, что в новогоднюю ночь лифты в многоэтажках будут работать круглосуточно.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, в обычном режиме лифты в Луганске работают с 7:00 до 21:00.

"До того, как Луганск стал "столицей", лифты там работали круглосуточно. Проклятые фашисты эксплуатировали их днем и ночью. К счастью, пришли освободители, и теперь лифты ходят по расписанию", – с печальной иронией констатирует журналист Денис Казанский.

В сети шутят про "достижение" боевиков, а также вспоминают погибшего при взрыве в лифте боевика Арсена Павлова, известного как "Моторола".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на территории, подконтрольной так называемой ДНР, на новогодние праздники выделено целых восемь дней выходных, в то же время, в оккупированном Луганске отдыхать будут на три дня меньше.