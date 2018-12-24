Работящий народ: в сети высмеяли выходные боевиков на Донбассе

На территории, подконтрольной так называемой ДНР, на новогодние праздники выделено целых восемь дней выходных, в то же время, в оккупированном Луганске отдыхать будут на три дня меньше.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист и блогер Денис Казанский.

"А еще говорят, что между ЛНР и ДНР нет разницы. Посмотрите какой в ЛНР работящий народ и какие в ДНР пьянчуги и лодыри!", – иронизирует Казанский.

"ЛНР на своих плечах тащит ОРдылДо", "В ЛНР выходные прямо как у "бендер", "Лолек и Болек б**ть", – также шутят пользователи в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря неизвестные патриоты Украины, обклеили патриотическими открытками улицы нескольких оккупированных городов на Донбассе.

Кроме того, не так давно боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.