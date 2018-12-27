Названа дата введения режима тишины на Донбассе

С субботы, 29 декабря, в районе военного конфликта на Донбассе будет объявлен режим тишины.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

Так, о введении режима тишины в четверг, 27 декабря, подгруппа Трехсторонней контактной группы договорилась на видео-конференции.

"Мы предложили ввести этот режим, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с 00:01 часов на 29 декабря. Были другие предложения, но если коротко, то нам удалось достичь такой договоренности. Сегодня мы подтвердили и заявили - Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины", - сказал Марчук.

Отметим, что Украина планирует использовать режим тишины для ремонта поврежденных объектов инфраструктуры.

Стоит заметить, что последний раз о перемирии на Донбассе договаривались в Минске. Оно началось 29 августа в связи со стартом учебного года, однако боевики, несмотря на договоренности, так и не прекращали обстрелов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети раскрыли тайный план Кремля вокруг "химатаки ВСУ".