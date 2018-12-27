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СБУ задержала украинского морского офицера, работавшего на Кремль: фото и видео

четверг, 27 декабря 2018, 16:05

20 декабря сотрудники СБУ задержали капитана первого ранга ВСУ в запасе, которого подозревают в том, что он является руководителем агентурной сети российской военной разведки.

Об этом на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

Как отмечается, в конце года оперативники спецслужбы блокировали деятельность сети российской разведки на территории Николаевской области. Операция была проведена под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры. 20 декабря сотрудники СБ Украины задержали ее руководителя - капитана первого ранга Вооруженных Сил Украины в запасе, который также имеет гражданство Российской Федерации.

"Нами установлено, что он был завербован сотрудником ГУ ГШ ВС РФ в городе Севастополь и неоднократно выезжал на территорию аннексированной АР Крым для проведения агентурных встреч", - отметил Владимир Настюк.

СБУ установила, что по заданию российской спецслужбы, бывший старший морской офицер и его сообщники осуществляли сбор и передачу информации военного характера с ограниченным доступом по деятельности воинских частей, дислоцирующихся в Очаковском гарнизоне Николаевской области, в частности их привлечения к проведению Операции объединенных сил на востоке Украины.

"Последнее задание от российских кураторов состояло в создании и дальнейшей координации деятельности на территории Очаковского района "боевого подполья" для проведения деструктивных мер по дестабилизации ситуации в регионе", - подчеркнул представитель контрразведки СБУ.

Во время процессуальных действий, правоохранители изъяли по месту жительства агента военной разведки РФ средства связи с российскими кураторами, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывались собраны сведения, документальные материалы, в том числе с ограниченным доступом.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ( "Государственная измена") Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Продолжаются следственно-оперативные действия. Что касается других членов сети будут приняты отдельные процессуальные решения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине рассекретили агентурную сеть боевых групп Главного управления Генштаба вооруженных сил России (ГРУ).

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