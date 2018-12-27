В Украине раскрыли сеть шпионов и боевиков Кремля: видео

В Украине рассекретили агентурную сеть боевых групп Главного управления Генштаба вооруженных сил России (ГРУ)

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Российские наемники, которые занимались подготовкой терактов и шпионажем, действовали в 11 областях Украины. Целью злоумышленников была разведка против армии Украины.

"Разведывательно-подрывные задания планируются не только в России, но и на территории Крыма и оккупированного Донбасса. Деятельность агентов информаторских сетей раскрыта в Киеве и во всех южно-восточных областях", - заявили представители СБУ.

Так, агентурные сети были обнаружены, в том числе, в Николаевской, Харьковской и Одесской областях.

Кроме этого, в декабре в Полтавской области раскрыли завербованного агрессором агента, который собирал информацию о местоположении украинских военных на границе в Черниговской области.

Всего в 2018 году поймали 46 лиц, завербованных российской военной разведкой. Они стали фигурантами 165 расследований в делах о госизмене. Злоумышленники собирали секретную информацию, готовили умышленные убийства и теракты. При этом двое из них были сотрудниками силовых структур Украины.

Как сообщал "Апостроф", Служба безопасности информации Чехии предотвратила деятельность десятков российских и китайских шпионов, а также раскрыла сеть одной из российских спецслужб.