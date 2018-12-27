Смерть вражеской колбасе: сети повеселили массовые сожжения в Крыму

В оккупированном Крыму местные "власти" доложили об уничтожении санкционных продуктов питания: сыровяленых колбас, сыров и прочих дорогостоящих продуктов.
Об этом сообщают местные СМИ.
Всего было уничтожено почти 1,5 тонны продуктов.
"Крымчане могут быть спокойны: граница на замке и опасные товары на их столы не поступают. Мы фиксируем случаи, когда пытаются завезти санкционную продукцию. Было изъято и уничтожено 1318 кг такой продукции", – заявил представитель местного управления Россельхознадзора.
"Жрите дерьмо", – коротко прокомментировал новость блогер под ником "КРЫМский бандеровец".
"Последние 5 лет для крымчан очень опасны цитрусовые, сыры, сырокопченые колбасы и другие дорогостоящие продукты - ибо скрепы ржавеют", – также отметили в комментариях.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, на котором происходит уничтожение санкционного сыра пармезан в России.