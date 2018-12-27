В Виннице прогремел взрыв в троллейбусе: опубликованы фото

В четверг, 27 декабря, в центре Винницы прогремел взрыв, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает Винниця.info.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Из салона забрали трех пассажиров, получивших травмы: двух мужчин и женщину.

При этом, в отделе коммуникаций ГУ ЧП Винницкой области рассказали, что у троллейбуса лопнуло внутреннее колесо. Из-за этого в салоне оторвалась крышка люка на полу, что и травмировала ноги пассажирам. В больницу госпитализировали трех человек, у двоих подозрения на переломы, у женщины - травма.

Сейчас в Винницкой транспортной компании ситуацию не комментируют.

Подробности и обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", 17 ноября, в результате взрыва и пожара, в Виннице погиб 27-летний ветеран АТО.