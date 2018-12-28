Журналисты рассказали про экс-беркутовца в руководстве полиции, разгонявшего Евромайдан: видео

Командир киевского полка полиции особого назначения Руслан Цикалюк участвовал в разгоне участников Евромайдана в 2013 году.

Об этом говорится в расследовании "Громадського".

Полк специального назначения был создан на базе бывшего "Беркута", в котором Цикалюк служил до его ликвидации.

Журналисты проанализировали видео и фото разгона протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года. На них человек, похожий на нынешнего командира полка полиции особого назначения Руслана Цикалюка вместе с другими спецназовцами участвует в разгоне протеста. Сам командир полка отрицает факт своего пребывания на месте разгона.

Авторы расследования обратились к компании, которая занимается портретной экспертизой, ее результаты свидетельствуют о том, что человек на изображениях - именно Руслан Цикалюк.

По меньшей мере два правоохранителя, которые отказались называть свои имена, сообщили, что Цикалюк был в ночь разгона на Майдане, или узнали его на видео.

В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что вопрос по Цикалюку нужно задавать следствию, а не полиции.

"Он (Цикалюк - "Апостроф") не привлечен к уголовной ответственности, он не отстранен от службы", - отметил он..

В прокуратуре в свою очередь сообщили, что Цикалюка допросили в статусе свидетеля по ряду уголовных производств в отношении преступлений против Майдана. Других деталей не сообщается.

Журналисты также обратились за комментарием к министру внутренних дел Арсену Авакову на одном из публичных событий, однако глава МВД отказался комментировать вопрос "Беркута", попросив охранников убрать журналистку.

Как сообщал "Апостроф", экс-командир "Беркута", помогавший захвату Крыма, был осужден в Керчи.