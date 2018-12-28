РУС. | УКР.

пятница, 28 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 декабря

02:29
Голливуд отдыхает: сети впечатлило видео опасных разборок с бензопилой в России
01:31
Как на войне: в сети появилось видео опасного ЧП на новогоднем детском утреннике
00:23
Американец в одиночку пересек Антарктиду: новые впечатляющие фото

27 декабря

23:48
Лицемерие без границ: в сети жестко прошлись по видео встречи Путина с больным мальчиком
23:17
Зато "спасают" Сирию: в сети показали впечатляющие фото разрухи в России
22:56
Убийство "Сармата": появились новые данные по подозреваемым
22:27
Проект будет закрыт: в России рассказали, чего ждать от Путина на Донбассе
21:58
Трансплантация органов в Украине станет незаконной: врачи в отчаянии
21:28
Не на 100%: главарь ДНР сделал очередное заявление о наступлении Украины
21:15
ФФУ удивила назначением нового главного тренера сборной Украины
20:59
Простите, что не матом: в сети ответили на видео новогоднего поздравления Путина
20:50
Украинский боксер стал обладателем престижнейшей награды
Все новости

Как на войне: в сети появилось видео опасного ЧП на новогоднем детском утреннике

пятница, 28 декабря 2018, 01:31

В сети опубликовали виде взрыва петард на утреннике в детском саду.

Об этом сообщает ресурс Tengrinews.kz.

"На кадрах видео дети и взрослые, одетые в новогодние костюмы, выступают на утреннике в детском саду. Во время выступления неожиданно начали взрываться петарды. В актовом зале начинается паника. Информации о том, где и когда было снято видео, нет", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел сообщили, что также изучают видео.

"На данный момент инцидент, случившийся в видеоролике, не зарегистрирован в Казахстане", - добавил пресс-секретарь КЧС Нурсултан Нурахметов.

Как сообщал "Апостроф", в Кемерово (РФ) на утреннике в детском саду стало плохо 67-летнему артисту местного Музыкального театра Кузбасса имени Боброва Валерию Тиненко. Мужчина скончался до приезда скорой.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: