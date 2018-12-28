Как на войне: в сети появилось видео опасного ЧП на новогоднем детском утреннике

В сети опубликовали виде взрыва петард на утреннике в детском саду.

Об этом сообщает ресурс Tengrinews.kz.

"На кадрах видео дети и взрослые, одетые в новогодние костюмы, выступают на утреннике в детском саду. Во время выступления неожиданно начали взрываться петарды. В актовом зале начинается паника. Информации о том, где и когда было снято видео, нет", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел сообщили, что также изучают видео.

"На данный момент инцидент, случившийся в видеоролике, не зарегистрирован в Казахстане", - добавил пресс-секретарь КЧС Нурсултан Нурахметов.

Как сообщал "Апостроф", в Кемерово (РФ) на утреннике в детском саду стало плохо 67-летнему артисту местного Музыкального театра Кузбасса имени Боброва Валерию Тиненко. Мужчина скончался до приезда скорой.