На Донбассе пьяный боевик напал на сотрудников ОБСЕ: подробности

Пьяный вооруженный боевик напал на автомобиль наблюдателей миссии ОБСЕ в Хорошем (село в Луганской области).
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Уточняется, что инцидент случился 24 декабря, во время мониторинга. Стоит отметить, что Хорошее находится за 36 км к западу от Луганска.
"Наблюдатели видели, как рядом остановился автомобиль, из него вышли 5 вооруженных мужчин в камуфляжной одежде", - сообщили в миссии.
Но на этом все не закончилось.
"Вскоре после этого один из мужчин, явно пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что при этом боевик нецензурно выражался в адрес наблюдателей.
Как сообщал "Апостроф", ранее появились неожиданные данные про боевика, взятого в плен на Донбассе.