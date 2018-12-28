РУС. | УКР.

пятница, 28 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 декабря

13:33
Обвалилась крыша: опубликованы фото и видео серьезного ЧП в Кривом Роге
13:32
DZIDZIO рассказал, как на него напали в Киеве: видео
13:30
Рыбаки погибли, вылетев на встречную: новые фото и видео смертельного ДТП под Киевом
13:22
В АМКУ признали отсутствие монополии на украинском рынке электричества
13:09
Цепляет за душу: "Время и Стекло" растрогали новой лирической песней
13:02
Под Киевом произошло смертельное лобовое ДТП: видео
12:59
На Донбассе пьяный боевик напал на сотрудников ОБСЕ: подробности
12:56
Журналисты рассказали про экс-беркутовца в руководстве полиции, разгонявшего Евромайдан: видео
12:44
Названа лучшая спортсменка Украины в декабре
12:33
Социлоги указали на рост рейтинга Порошенко
12:29
Избиение певца DZIDZIO в Киеве: появилась неожиданная информация о преступнике
12:29
Умер актер из "Славных парней" и "Эйс Вентуры"
Все новости

На Донбассе пьяный боевик напал на сотрудников ОБСЕ: подробности

пятница, 28 декабря 2018, 12:59

Пьяный вооруженный боевик напал на автомобиль наблюдателей миссии ОБСЕ в Хорошем (село в Луганской области).

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Уточняется, что инцидент случился 24 декабря, во время мониторинга. Стоит отметить, что Хорошее находится за 36 км к западу от Луганска.

"Наблюдатели видели, как рядом остановился автомобиль, из него вышли 5 вооруженных мужчин в камуфляжной одежде", - сообщили в миссии.

Но на этом все не закончилось.

"Вскоре после этого один из мужчин, явно пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что при этом боевик нецензурно выражался в адрес наблюдателей.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились неожиданные данные про боевика, взятого в плен на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: