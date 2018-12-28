На Донбассе пьяный боевик напал на сотрудников ОБСЕ: подробности

Пьяный вооруженный боевик напал на автомобиль наблюдателей миссии ОБСЕ в Хорошем (село в Луганской области).

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Уточняется, что инцидент случился 24 декабря, во время мониторинга. Стоит отметить, что Хорошее находится за 36 км к западу от Луганска.

"Наблюдатели видели, как рядом остановился автомобиль, из него вышли 5 вооруженных мужчин в камуфляжной одежде", - сообщили в миссии.

Но на этом все не закончилось.

"Вскоре после этого один из мужчин, явно пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что при этом боевик нецензурно выражался в адрес наблюдателей.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились неожиданные данные про боевика, взятого в плен на Донбассе.