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Появились неожиданные данные про боевика, взятого в плен на Донбассе

пятница, 28 декабря 2018, 10:18

В четверг, 27 декабря, ВСУ взяли в плен боевика на Донбассе, который оказался бывшим работником МВД Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД. К 2016 году проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранения и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 году вновь был призван по мобилизации оккупационными властями", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные взяли в плен боевика ЛНР при попытке пробраться в тыл сил ООС.

Помимо этого, с субботы, 29 декабря, в районе военного конфликта на Донбассе будет объявлен режим тишины. Украина планирует использовать режим тишины для ремонта поврежденных объектов инфраструктуры.

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